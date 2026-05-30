El banco le retenía toda su jubilación por una deuda con la tarjeta y ahora debe devolverle el dinero

Hace pocos días concluyó un proceso que duró dos meses y que sentó un precedente en Rosario y la región: la Justicia le ordenó al Banco de Santa Fe a devolverle el dinero retenido indebidamente a una jubilada que tenía deudas con la tarjeta de crédito. El proceso fue llevado adelante por el estudio jurídico de la Dra. Yazmín Romel.

En diálogo con El Roldanense, la profesional contó cómo fue el caso, el cual es inédito en la zona y sirve de antecedente para otros similares. “Una señora jubilada venia teniendo problemas con la tarjeta de crédito. Se le generó una pequeña de deuda que no podía solventar entonces fue al banco para refinanciarla. La entidad le hace un contrato por la refinanciación por una cantidad exorbitante por el cual la deuda de $4M le terminaba quedando en $28 M. Ella, por desconocimiento, accede y comienza a pagar”, contó Romel.

Sin embargo, luego de pagar dos o tres cuotas, la demandante se da cuenta que no podía seguir porque la estaban consumiendo los intereses y además se quedaba sin fondos para poder subsistir. Es ahí cuando el banco le cambia las fechas de cobro y le empezó a retener la jubilación inmediatamente después de cobrarla.

“Le retenía la totalidad de sus haberes provisionales, por cual esta persona se quedaba sin dinero para afrontar gastos el resto del mes”, contó la abogada patrocinante y sumó: “En esa instancia iniciamos una acción de amparo y solicitamos una medida cautelar para que le realicen un stop debit. Ganamos ambas. Ahora por 12 meses no le pueden retener ningún tipo de importe de su cuenta y el amparo también incluye que le tienen que hacer la devolución de los descuentos que le hicieron desde que inició la acción”, detalló.

“Para nosotros es importante porque no solo logramos que le detengan los débitos indebidos sino que también le reintegren ese dinero retenido. La jueza consideró que la persona que tiene una deuda debe decidir ella misma como afrontarla. Si es una deudora morosa, la entidad bancaria debe tomar otras medidas para poder retenerle el dinero o en su defecto iniciar un proceso, y recién luego trabar embargo. Pero no puede tomar esas decisiones arbitrariamente”, sumó.

Romel señaló que por el momento no tienen en su estudio conocimiento de otro caso similar en la zona, de hecho para redactar el amparo tomó un modelo de un caso similar ocurrido en Tucumán.

“Nosotros pudimos acreditar el carácter de urgencia que tenia la señora y por eso era admisible la via de amparo”, aseveró y comentó: “Tenemos entendido que es algo que le está pasando a varias personas, no solo jubilados, se agarran de los haberes previsionales que cobran en un banco, y les retienen importes de manera injustificada, o les descuentan las deudas en fechas que no están pactadas”.

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