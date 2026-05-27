¿Qué selecciones sudamericanas podrían dar la sorpresa en el Mundial 2026?

Argentina es una de las favoritas a quedarse con el título en el torneo internacional que comienza este invierno. Todo indica que Scaloni y sus jugadores competirán de igual a igual frente a las potencias tradicionales de Sudamérica y Europa. Sin embargo, esta vez también hay grandes posibilidades de que algunos equipos que no suelen ser favoritos tengan un rendimiento destacado. Un dato curioso: todos ellos están dirigidos por entrenadores argentinos, otra razón para seguirlos de cerca.

Ecuador: segundo en las eliminatorias sudamericanas y con hambre de triunfo

Grupo y perspectivas. Alemania es el claro favorito, mientras que Curazao es el más débil. Costa de Marfil probablemente será el rival directo de Ecuador por el segundo puesto en su grupo. El debut frente al equipo africano podría ser decisivo.

Estilo de juego. El técnico Sebastián Beccacece armó una defensa sólida: solo 5 goles recibidos en 18 partidos de eliminatorias es un récord impresionante. Al mismo tiempo, el equipo se hizo fuerte de local, donde se mantuvo invicto y hasta logró vencer a la Albiceleste.

Jugadores clave. Moisés Caicedo es el motor del mediocampo, capaz de cortar cualquier avance rival. Willian Pacho y Piero Hincapié representan al zaguero moderno: gran salida con la pelota y mucha seguridad. Por último, está Enner Valencia, capitán, referente y leyenda nacional.

Por qué podría sorprender. Es un equipo paciente, que sabe esperar su momento. Incluso a Alemania no le será fácil superarlo.

Mejor resultado. Octavos de final en 2006.

Uruguay: “Locura” que da resultados

Grupo y perspectivas. España parte como favorita, pero este Uruguay no le teme a la autoridad. Es de esperar que se imponga ante Cabo Verde, debutante en el torneo. Por otro lado, Arabia Saudita podría ser un rival incómodo, como ya demostró hace cuatro años en un partido sensacional frente a Argentina. Aun así, Uruguay es el principal candidato a quedarse con el segundo puesto del grupo.

Estilo de juego. Marcelo Bielsa construyó el equipo en torno a la presión constante. Uruguay busca imponerse en todo el campo, con un fútbol de alta intensidad y transiciones rápidas desde la defensa hasta el ataque. La victoria 2-0 en Buenos Aires en noviembre de 2023 y los cuatro puntos sumados ante Brasil en dos partidos reflejan su fortaleza.

Jugadores clave. Federico Valverde, un mediocampista completo, es igual de efectivo en defensa que en ataque y, en los últimos años, se ha vuelto un verdadero líder en el Real Madrid. Darwin Núñez es un gran delantero capaz de desequilibrar cualquier defensa. Y Ronald Araújo, pese a los problemas que tuvo en su club, es un pilar en la defensa de la selección.

Por qué podría sorprender. Tiene a uno de los técnicos más experimentados del torneo y una plantilla repleta de talentos de primer nivel.

Mejor resultado. Campeón en 1930 y 1950.

Colombia: Un carnaval capaz de desconcertar a cualquiera

Grupo y perspectivas. El cruce ante Portugal será una verdadera prueba de fuego. Más allá de eso, Uzbekistán y la República Democrática del Congo aparecen como rivales más accesibles, sobre todo porque los asiáticos debutan en el torneo y los africanos no participan desde 1974. Clasificar a la fase eliminatoria es prácticamente una obligación.

Estilo de juego. El equipo de Néstor Lorenzo apuesta por un fútbol ofensivo: solo Argentina marcó más goles en las eliminatorias. Eso sí, también recibe bastante más que el vigente campeón. Mucho dependerá del nivel de James Rodríguez, que cambia seguido de club pero sigue siendo inamovible en la selección.

Jugadores clave. James Rodríguez es la figura indiscutible por jerarquía. Sin embargo, el rendimiento del equipo depende, en gran parte, de Luis Díaz, que viene de una gran temporada en Bayern Múnich. También será interesante ver a Luis Suárez: para el delantero de Sporting, este torneo puede ser la oportunidad de hacerse un nombre propio y diferenciarse de su tocayo uruguayo ante el mundo.

Por qué podría sorprender. El calendario del grupo le permite ir de menor a mayor y llegar fuerte al tercer partido, con chances de pelear el primer puesto.

Mejor resultado. Cuartos de final en 2014.

Para tener en cuenta

Está claro que, en torneos de este nivel, la atención se centra principalmente en Argentina y Brasil. Pero esta vez, otras selecciones sudamericanas también tienen una gran oportunidad de destacarse. Apostar por equipos tan diversos y con estilos tan únicos puede ser arriesgado, sobre todo para quienes prefieren ir a los candidatos seguros.

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