Abre el primer bazar chino de Roldán, en una estratégica esquina del centro

El local donde hasta poco funcionó una de las bocas de la cadena de electro Monumental Hogar ya tiene nuevos dueños y en breve abrirá en la esquina de Salta y Rivadavia el primer bazar chino de la ciudad, una onda expansiva que empezó en Rosario, siguió en otras localidades, pasó por Funes hace muy poco y ahora llegó a Roldán.

Los titulares del comercio ya tienen otros negocios similares en San Lorenzo y Puerto San Martín y luego de negociar durante algunas semanas, a mediados de mayo cerraron el alquiler del inmueble de 437 metros cuadrados con la inmobiliaria SI.

Este miércoles ya apareció en la vidriera el cartel donde se lee “Tienda de regalos” escrito en mandarín y en breve comienzan obras. Si bien no hay detalles precisos de la fecha de apertura, se estima que será en algunas semanas ya que el local casi no requiere remodelaciones y sólo resta montar las estanterías y la decoración del espacio.