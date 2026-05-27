De bandera, la ilusión: el CCUP jugará los octavos de final como local y convoca a toda la ciudad para alentar al equipo

Tras una histórica primera participación en la Liga Cañadense de Fútbol, el CCUP logró clasificarse a los play-offs de Primera División, consolidando un gran campeonato en lo que representa el debut absoluto de la institución en la máxima categoría de esta centenaria liga.

El conjunto de Roldán finalizó en la segunda posición de la Zona Este, igualado en puntos con el líder, El Porvenir de San Jerónimo, quedando relegado únicamente por diferencia de gol. «Esta campaña quedará marcada por el compromiso, el esfuerzo y el sentido de pertenencia de un grupo humano que dejó todo dentro de la cancha», comunicaron desde el club.

Uno de los aspectos más destacados de este proceso ha sido, además, la importante participación de futbolistas surgidos de las divisiones inferiores del club. Actualmente, seis juveniles integran el plantel de Primera División, reflejando un proyecto deportivo serio, sustentable y profundamente arraigado en la formación de chicos del club.

Ahora llega un nuevo desafío. El próximo domingo 31 de mayo, el CCUP disputará los play-offs frente a Argentino de Las Parejas como local, en el Estadio 5 de Agosto. El encuentro se disputaría a las 14 horas, aunque es algo que resta ser confirmado oficialmente. Desde la institución remarcaron la importancia de acompañar al equipo en un momento tan trascendental, entendiendo que el apoyo de la comunidad puede transformarse en un jugador más dentro de la cancha.

En ese sentido, Gastón Mondelo, presidente de la Subcomisión de Fútbol del CCUP, expresó: “Es importante remarcar el enorme apoyo que tuvimos durante todo este primer torneo, tanto de local como de visitante. La gente acompañó de una manera espectacular, y también queremos agradecer especialmente a todos los sponsors que hacen posible nuestra participación y ayudan a sostener este proyecto».

«Sin dudas, este logro tiene un enorme mérito del plantel y del cuerpo técnico, que hicieron un trabajo extraordinario. Pero también creemos que esto se fortalece gracias a una gran comunidad que acompaña permanentemente, que empuja, sostiene y hace que el club hoy se encuentre como está», expresó el dirigente. «Como dirigentes, lo que tenemos que hacer es tratar de amalgamar todas las piezas para que las cosas fluyan. Y cuando eso sucede, empiezan a verse este tipo de resultados, que son producto del esfuerzo y del compromiso de muchísima gente que colabora día a día», señaló.

A pocos días de que empiecen los play-offs, Mondelo se envalentonó con lo que viene. «Ahora empieza una etapa hermosa y queremos pedirle a toda la familia del CCUP, a los socios, hinchas, vecinos y a toda la ciudad de Roldán que el domingo nos acompañen», pronunció. «Para nosotros va a ser muy importante sentir el apoyo de nuestra gente en un momento tan especial para la historia del club. Queremos vivir una verdadera fiesta del fútbol y a cancha llena con nuestro público», aseguró.