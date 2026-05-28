De hacer esquí en el lago de Puerto Roldán a lo más alto del ránking mundial: Fran Giorgis alcanzó el máximo logro juvenil

Luego de hacer historia en 2025 y tras un comienzo de año muy alentador en Australia, el deportista roldanense Francisco Giorgis alcanzó el máximo logro mundial a nivel juvenil. A sus 17 años, fue campeón en la categoría overall en el Masters de wakeboard y esquí náutico disputado en Estados Unidos, del que solo participan los seis mejores esquiadores del mundo.

Con esta consecución, Fran emuló a su hermano Tobias, quien también se subió a lo más alto del ránking global allá por 2019. Así, el joven esquiador de la ciudad, que hizo sus primeras armas entrenando en Puerto Roldán, se consagró como Maestro Juvenil del 2026. Y no solo eso, también fue segundo salto y tercero en figuras.

“Es un sueño que se hizo realidad. Estoy increíblemente orgulloso de llevar a Argentina a lo alto del podio y representar estos colores. Me emociona muchísimo haber ganado el Overall y clasificarme para el próximo año. Gracias a todos los que lo hicieron posible”, escribió en su cuenta de Instagram.