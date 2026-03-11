El agua es su segundo hogar: el roldanense Fran Giorgis se consagró campeón en Australia

El roldanense Francisco Giorgis tuvo su primera competencia del año y volvió a grabar su nombre entre los mejores del mundo. Fue en Australia, donde ganó el Junior Moomba a sus 17 años.

Giorgis se consagró campeón en Overall por sumatoria de puntos, y se llevó el primer puesto en Salto y el segundo en Figuras. Se trató de la actuación más resonante del equipo argentino, que se destacó con creces en el certamen de esquí náutico.

Así, el deportista local continúa por una senda que lo llevó a la cima mundial. De hecho, terminó el 2025 como Nº 1 del planeta, luego de haber ganado una medalla de oro en los Juegos Panamericanos y otras preseas por su gran nivel.