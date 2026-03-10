El roldanense Manu Paniagua gritó campeón en Paraguay y está entre los seis mejores de Sudamérica

El tenis local sigue sumando éxitos a nivel internacional. Esta vez, el gran protagonista fue el roldanense Manuel Paniagua, quien tras una semana impecable en Asunción, Paraguay, se consagró campeón del torneo Grado 1 de la COSAT y se afianzó como el número 1 de Argentina en la categoría Sub-14.

Paniagua demostró un nivel superlativo durante todo el certamen. En las instancias decisivas, el joven de Roldán dejó en el camino a los mejores exponentes del continente: en semifinales derrotó al número 4 de Sudamérica (de origen brasileño) y en la gran final se impuso con autoridad ante el número 2 del ranking sudamericano, el chileno Bautista De la Peña.

Este título no es uno más en la vitrina de Paniagua, quien ya venía de festejar recientemente en Salta. Con los puntos obtenidos en Paraguay, Manuel se consolida dentro de los seis mejores jugadores de Sudamérica.

Estar en este selecto grupo es el principal objetivo de la temporada, ya que otorga la clasificación directa para representar a la región en la prestigiosa gira europea.

Sin tiempo para descansos, Manuel ya se encuentra en Brasil para afrontar las últimas dos semanas de la gira sudamericana. Estos dos torneos consecutivos en territorio brasileño serán fundamentales para definir las posiciones finales del ranking y asegurar su lugar en el «Mundial» de la categoría en Europa.

Fuente: Rosario 3