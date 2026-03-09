Vecinos de Punta Chacra advierten por un foco de contaminación tras el desborde de una cloaca

Vecinos del barrio Punta Chacra manifestaron su preocupación por una situación que consideran grave desde el punto de vista sanitario y ambiental. En la zona de calle El Palenque al 1800, entre Pampero y Martín Fierro, denunciaron que una cloaca estaría descargando aguas servidas directamente en un zanjón, generando un foco de contaminación a cielo abierto.

De acuerdo a lo expresado por residentes del sector, el problema se mantiene desde hace varios días y provoca la acumulación de líquidos cloacales en el lugar, lo que genera malos olores y un escenario que preocupa por sus posibles consecuencias para la salud.

“Hay aguas servidas que están saliendo directamente al zanjón. Es una situación muy preocupante porque puede traer problemas sanitarios para todos los vecinos”, señalaron desde el barrio.

La presencia de este tipo de desechos sin tratamiento podría favorecer la proliferación de bacterias, virus y distintos insectos transmisores de enfermedades, lo que incrementa el riesgo epidemiológico en la zona. Además, advirtieron que la situación podría afectar especialmente a niños y personas que viven en las inmediaciones.

Frente a este panorama, los vecinos solicitaron la intervención urgente de las autoridades competentes para evaluar la situación y realizar las tareas de saneamiento necesarias.

“Necesitamos que alguien venga a ver lo que está pasando y se solucione lo antes posible. Es un problema ambiental y sanitario que no puede esperar”, manifestaron.

Mientras tanto, quienes residen en el sector esperan una respuesta rápida para evitar que el problema se agrave y continúe afectando la calidad de vida en el barrio.