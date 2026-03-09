Escalante denunció 32 puntos de venta de droga en Roldán ante la justicia

El Intendente de Roldán, Daniel Escalante, junto a la Secretaria de Gobierno y Coordinadora General de Gabinete, Marisabel Mendoza, se presentaron este lunes 9 en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para realizar una denuncia formal por la presunta existencia de 32 puntos de venta de drogas en distintos sectores de la ciudad.

La presentación fue recibida por el fiscal Franco Carbone y se enmarca en una serie de acciones que el mandatario local había comprometido antes de asumir su cargo, con el objetivo de colaborar con la Justicia en la lucha contra el narcomenudeo.

Desde el municipio indicaron que no se trata de una iniciativa aislada, ya que en otras oportunidades también se realizaron presentaciones ante el organismo judicial cuando se detectaron situaciones que podrían estar vinculadas a la comercialización de estupefacientes.

“Desde antes de asumir nos comprometimos a no mirar para otro lado y denunciar cada situación que llegue a nuestro conocimiento”, expresó Escalante tras la presentación. “Sabemos que la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo requiere del trabajo conjunto entre el Estado y la Justicia”, agregó.

Cabe recordar que días atrás Escalante y Mendoza mantuvieron una reunión de trabajo con Mauricio Maroevich, subdirector de Investigación Criminal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el municipio y las áreas provinciales dedicadas a la investigación del delito, quien también hoy participo del encuentro en el MPA.

“Estamos convencidos de que la única manera de enfrentar estos problemas es trabajando de manera articulada entre los distintos niveles del Estado”, afirmó el intendente.

A lo largo de los más de cuatro años, las diferentes denuncias tuvieron en muchos casos señales positivas, como lo sucedido la semana pasado cuando luego de tres allanamientos realizados en las ciudades de Rosario, Ibarlucea y Roldán permitieron la detención de tres personas y el secuestro de un importante arsenal que se encontraba oculto bajo tierra en barriles, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Los operativos fueron llevados adelante por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) junto con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), en el marco de una investigación del Ministerio Público de la Acusación.