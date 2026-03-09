Primeras imágenes de cómo será el complejo de pádel que construyen en el ingreso a Tierra de Sueños 3

La construcción de Palmares Pádel Club en el ingreso a Tierra de Sueños 3, sobre la colectora de la autopista Rosario-Córdoba avanza a buen ritmo y ya tienen fecha probable de inauguración: fines de abril o principios de mayo.

Según adelantó uno de los socios del proyecto al portal El Occidental, en esos días se están instalando las cuatro canchas (cuyas plateas ya están hechas), las cuales llegaron desde Chile y son las que se utilizan en la liga profesional.

Palmares contará también con estacionamiento dentro del predio, administración, baños, duchas y, como segunda etapa, un bar.

Palmares se sumará a las últimas propuestas que abrieron en la ciudad vinculadas con el deporte como San Andrés Pádel Club o El Cruce.