Roldán avanza con el plan de forestación: ya plantaron más de 40 tipas en Bv. San Martín

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, continúa llevando adelante el plan de reforestación urbana en distintos sectores de la ciudad, en el marco del programa “Plantar para el Futuro” del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, una iniciativa que promueve la plantación y conservación del arbolado como política pública ambiental en todo el territorio provincial.

En este contexto, recientemente se concretó la plantación de más de 40 ejemplares de tipas, una especie nativa, en el Paseo de la Estación sobre Bv. San Martín. Esta intervención forma parte de un proyecto que busca transformar progresivamente este espacio en un corredor verde que, con el crecimiento de los árboles, generará en los próximos años un cambio significativo en el paisaje urbano del sector.

Las acciones de forestación continuarán en distintos puntos de la ciudad, ya que en esta etapa está prevista la plantación de 200 árboles en diversas ubicaciones, entre ellas el centro de la ciudad, Plaza Evita, las calles López y Gálvez y también en barrios como Punta Chacra, Bosque Azul, Las Tardes, Tierra de Sueños II y III, entre otros.

El programa provincial “Plantar para el Futuro” establece una política de Estado en materia ambiental, promoviendo la forestación y la conservación del arbolado en todo el territorio santafesino, con el objetivo de fortalecer los ecosistemas urbanos y mejorar la calidad ambiental de las ciudades.

La forestación urbana cumple un rol fundamental para mejorar la calidad de vida en las ciudades. Los árboles actúan como pulmones naturales que filtran el aire, reducen la temperatura y ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. Además, contribuyen a disminuir el ruido, favorecen la absorción del agua de lluvia, fomentan la biodiversidad y aportan beneficios para la salud física y mental de los habitantes.

La subsecretaria de Medio Ambiente, Brenda Zaldívar, destacó además la importancia del acompañamiento de la comunidad en el cuidado del arbolado público. “Cuidar el arbolado público es cuidarnos también. El compromiso de los vecinos con el cuidado, el riego y el control de hormigas es indispensable. Entre todos podremos lograr una ciudad más verde y biodiversa”, expresó.