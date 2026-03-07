Tan atrapante como el 10 de la Selección: el joven astrónomo roldanense que fotografió una galaxia llamada Messier

Habituado a observar el cielo roldanense desde su casa en barrio El Charquito, el joven Agustín Monteodorisio continúa descubriendo elementos muy singulares. Esta vez capturó una galaxia que, por su nombre, suena tan atrapante como el ‘10’ de la Selección Argentina: se denomina Messier 83. Aficionado a la astrofotografía, su actual descubrimiento se suma a una lista que cada mes incorpora más ítems a la lista. Desde octubre hasta el día de hoy, pudo observar cometas interestelares, agujeros negros, nebulosas y cúmulos de estrellas.

“La Messier 83 es una galaxia espiral ubicada a 15 millones de años luz de nosotros, en la constelación de Hidra. Es una de las galaxias más espectaculares para fotografiar haciendo astrofotografía”, contó Agustín a El Roldanense, luego de compartir la imagen tomada. “Con telescopios y grandes diámetros se puede llegar a distinguir algo de sus brazos”, agregó. Tales brazos son casi invisibles a la vista, dada su debilidad. “Por eso se necesita hacerlo de esta forma. Quizás se puede llegar a notar algo en cielos muy oscuros”, esgrimió.

Agustín utilizó un telescopio reflector Newton de 150mm, con una cámara réflex a foco primario adaptada y una montura ecuatorial motorizada. La secuencia le permitió hacer un seguimiento y producir varias tomas de larga exposición para después apilar. “El apilado elimina el ruido de fondo de las fotos y los píxeles quemados del sensor. Se utilizan tomas de calibración, en mi caso uso darks. Tengo que hacer mínimo 15 con el telescopio tapado y darle la misma exposición y el mismo ISO que usé para las tomas de la galaxia”, describió.

“En esta imagen se apilaron 150 fotos de 30 segundos con un ISO de 800, hecho en un programa llamado Deep Sky Stacker, y le di unos acabados finales en un programa llamado Fastone”, profundizó Monteodorisio, y agregó que también hizo unos retoques de cierre a la imagen con su celular. “Esta galaxia se puede ver con binoculares en buenos cielos y con telescopios se observa como una manchita, que es su centro”, profundizó. Así, el joven local se anima a mirar más allá y continúa sumando conocimientos en su afán de estudiar astronomía.