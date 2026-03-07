Roldán: detuvieron a un delincuente que cometió varios delitos tras una serie de allanamientos

En el marco de una investigación por distintos hechos delictivos ocurridos en la ciudad, personal de la Comisaría 6ª de Roldán llevó adelante este sábado por la mañana una serie de allanamientos que permitieron la detención de un delincuente con reiterancia delictiva y de una femenina, además del secuestro de elementos vinculados a la causa.

Los procedimientos se realizaron alrededor de las 7:20 horas en tres domicilios de la ciudad, por orden de la fiscal interviniente. Del operativo participaron efectivos de la Comisaría 6ª, del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), del Comando Radioeléctrico de Roldán y de otras dependencias policiales de la región.

Los allanamientos se realizaron a raíz de la investigación por la sustracción de una motocicleta y por otros hechos delictivos que se le atribuyen al masculino detenido, quien presenta reiterancia en este tipo de delitos. En el marco de la causa, la motocicleta sustraída fue recuperada.

Desde la Subsecretaría de Seguridad y Control destacaron especialmente el trabajo realizado por el Centro de Monitoreo municipal, cuyo aporte fue clave para el avance de la investigación. A través del análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas estratégicamente en distintos puntos de la ciudad, se logró identificar a los autores de los hechos y reconstruir sus movimientos, información que fue puesta a disposición de la Justicia y permitió orientar los allanamientos.

Como resultado de los procedimientos se secuestraron prendas utilizadas durante los hechos delictivos, registradas previamente por las cámaras de seguridad.

Según indicaron fuentes oficiales, la investigación continúa y no se descarta la realización de nuevos allanamientos en el marco de la misma causa.

En tanto, la femenina detenida, luego de cumplirse las medidas procesales correspondientes, será imputada por la Fiscalía interviniente en los próximos días.