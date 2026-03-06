Teatro en miniatura: comienza en Roldán un taller que enseña a crear obras breves en cajas escénicas

El próximo mes de abril llega a Roldán un novedoso taller, de la mano del artista local Diego Percik. Se trata de la creación de obras de teatro en miniatura, exhibidas en una pequeña caja para un solo espectador a la vez. La propuesta mezcla la animación de objetos, figuras, luz y sonido, y tiene el desafío final de producir una dramaturgia breve y personal. El curso se realizará en la biblioteca Una Casa Roja (Azcuénaga 444), tendrá una duración de tres meses con un encuentro semanal, y está destinado a jóvenes y adultos desde los 16 años.

“Sucede dentro de una pequeña caja escénica. Cada espectador observa la obra de manera individual, acercándose a la caja como si espiara un pequeño mundo secreto. Son pequeñas historias para espiar, piezas breves”, contó el profesor a El Roldanense sobre esta innovadora forma de teatro, inspirada en las antiguas cámaras de cajón de las plazas. “Este lenguaje combina artes escénicas, plásticas y narrativas, y propone una experiencia íntima tanto para quien crea como para quien mira”, describió.

Las clases incluirán exploración y animación de objetos y materiales, construcción de pequeñas escenas teatrales en miniatura, nociones básicas de manipulación directa y con varillas, uso de títeres simples y figuras planas, investigación sonora y lumínica, y construcción progresiva de la caja escénica con materiales accesibles y reciclados. A partir de un trabajo colectivo, cada integrante del taller creará su propia caja lambe-lambe, tal como es denominada, desde la idea inicial hasta su construcción, iluminación, sonorización, edición y puesta en escena.

Los cupos son limitados y las inscripciones ya están abiertas. “No se requieren conocimientos previos, solo sentir curiosidad y tener interés por experimentar, crear y construir historias escénicas con objetos”, dijo Diego. Al terminar el curso, se hará una clase final en la que cada alumno expondrá su trabajo. “El enfoque del taller no está centrado únicamente en la construcción, sino en la búsqueda poética y narrativa que permite que cada caja se convierta en una pequeña obra teatral”, profundizó. Para más info, se puede contactar con él al 3413478735.