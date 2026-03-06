Hada Blanca inaugura en Acequias del Aire con una propuesta para familias, celebraciones y eventos corporativos

Hada Blanca en Acequias del Aire se prepara para abrir sus puertas con una propuesta que busca diferenciarse en una de las zonas de mayor crecimiento del corredor entre Funes y Roldán. El nuevo salón de eventos tendrá su inauguración abierta el 7 de marzo de 2026, a las 20, en Acequias del Aire 768, Roldán, con una invitación pensada para que familias, vecinos y potenciales clientes puedan recorrer el lugar y conocer de cerca su concepto.

El proyecto nace en un sector marcado por la expansión urbana y la llegada de familias jóvenes, con una demanda cada vez mayor de espacios versátiles, cuidados y preparados para distintos tipos de encuentros. En ese escenario, Hada Blanca apuesta a construir una identidad propia: no solo como salón para celebraciones infantiles, sino también como un espacio para reuniones familiares, eventos sociales y propuestas corporativas con una impronta moderna y de categoría.

Desde el Staff remarcan que la apertura representa mucho más que el inicio de una actividad comercial. La propuesta fue concebida como un lugar pensado para recibir momentos importantes, acompañar celebraciones y ofrecer un entorno donde el diseño, la comodidad y la experiencia convivan en equilibrio. La idea es que cada evento encuentre en Hada Blanca un marco cálido, elegante y funcional.

Uno de los diferenciales del espacio estará puesto en su sector recreativo. Los juegos fueron pensados específicamente para distintas edades, con propuestas diseñadas para cada etapa, y el salón sumará además una placita Montessori orientada a la primera infancia. Esa mirada busca ampliar la experiencia de las familias y ofrecer un valor agregado en una franja donde la oferta suele concentrarse en formatos más tradicionales.

Por estas horas, el equipo avanza con los últimos detalles de obra y ambientación. El frente del salón ya muestra trabajos de parquización terminados y una estética cuidada, en línea con el perfil que busca transmitir la marca. La puesta a punto forma parte de una estrategia que apunta a presentar a Hada Blanca como un espacio preparado para recibir tanto celebraciones íntimas como encuentros de mayor nivel organizativo.

La inauguración será abierta, un dato que no es menor dentro de la comunicación del proyecto. La decisión de invitar a la comunidad a recorrer las instalaciones apunta a generar cercanía desde el comienzo y, al mismo tiempo, instalar expectativa en torno a todo lo que el salón podrá ofrecer a futuro. En esa apertura, Hada Blanca buscará mostrar no solo un edificio terminado, sino una propuesta integral en una ubicación estratégica entre Funes y Roldán.

Con esta presentación oficial, el emprendimiento se suma al movimiento de nuevos desarrollos y servicios que acompañan el crecimiento residencial de la región. En un contexto donde la infraestructura para familias y empresas gana cada vez más importancia, Hada Blanca en Acequias del Aire intentará posicionarse como una alternativa sólida, estética y versátil para celebrar, encontrarse y construir recuerdos duraderos.