Traen a Roldán, Funes y toda la región una solución innovadora ante los cortes de luz

Con el respaldo de Secco, empresa líder en Generación de Energía Aislada y Renovable, llega a la región Easycharge, una solución segura, eficiente e inmediata para que un corte de luz no interrumpa tu rutina, y te permita continuar con tus actividades sin complicaciones.

Se trata de baterías de respaldo que entran automáticamente en funcionamiento ante un corte de energía, evitando el apagado de luces, pc, wifi, o cualquier electrodoméstico. Al tener autonomía, es imperceptible el cambio de energía de la red eléctrica a Easycharge.

Según comentaron desde la firma, las baterías no generan ruidos, gases tóxicos, ni requieren mantenimiento. Son una alternativa superadora a los grupos electrógenos al poder instalarse en prácticamente cualquier lugar, pasando desapercibidas.

¿Cómo funciona?

El sistema está compuesto por un Kit de Inversor Inteligente Híbrido y una o más Baterías de Litio Ferro Fosfato (LFP).

El Inversor se conecta a la entrada del tablero principal y al detectar el corte conecta las Baterías al circuito, evitando la falta de energía. Luego al reponerse el suministro eléctrico, desconecta las Baterías y las carga con la misma energía de la red. Todo el proceso se da de manera automática, sin que te enteres.

Además tiene la capacidad de detectar variaciones de Voltaje y Frecuencia en la red. Cuando esto sucede, activa las Baterías automáticamente, evitando que los electrodomésticos y equipos electrónicos se dañen por sobretensiones o micro cortes de energía.

Opcionalmente se pueden agregar paneles solares, para reducir el consumo y lograr un ahorro de más del 70 % en la factura de luz o independencia energética en lugares aislados de la red.

Desde el celular o una PC, con una app gratuita, se pueden controlar todos los parámetros de funcionamiento de la instalación eléctrica, como consumo en Kw, estado de carga de la batería, tiempos de corte, generación por paneles, etc.

¿Dónde se consiguen los equipos Easycharge?

La empresa cuenta con una red de Vendedores e Instaladores Autorizados y Premium Store en crecimiento, con alcance nacional. Capacita y certifica a sus partners en el dimensionamiento, instalación y postventa de los productos.

Distribuidos a lo largo de todo el país, cada vendedor asesora de manera personalizada, realizando previamente un relevamiento para definir el Kit que mejor se adapta a cada necesidad.

El Centro de Distribución se encuentra en Gral. Pacheco, Buenos Aires y Rosario, Santa Fe. El amplio stock de Inversores y Baterías de respaldo, permite dar respuesta inmediata a las necesidades.

Mayor información sobre los productos Easycharge, en:

Correo: info@easycharge.com.ar

Web: www.easycharge.com.ar

Instagram: easycharge.oficial