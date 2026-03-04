Oportunidad de inversión en Roldán: venden lote en la zona comercial de Acequias del Aire

Oportunidad de inversión: Inmobiliaria SI tiene a la venta un terreno de 533 metros cuadrados ubicado en la zona comercial Acequias del Aire, una de las zonas con más crecimiento de Roldán.

Se trata de una excelente oportunidad para desarrollo comercial. Está ubicado en el primer rombo del barrio, donde está dispuesta un área exclusiva para inversiones comerciales en la cual ya cuenta con una galería de locales, farmacia, consultorios médicos, salón de eventos y gimnasio.

Zona en pleno desarrollo. Nuclea gran densidad de viviendas y lotes para vivienda de loteos contiguos.

Precio de venta u$s55.000 (Retasado) pero se escuchan ofertas de contado.

Más info, fotos y datos haciendo clic acá