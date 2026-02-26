Selección de Jordania: así juegan los rivales de Argentina en el Mundial

La casa internacional de apuestas 1xBet analiza al equipo que la Albiceleste deberá enfrentar en la fase de grupos del Mundial.

El camino de Jordania hacia el Mundial

La selección de Jordania comenzó las eliminatorias de la AFC al Mundial en la segunda ronda. En esa etapa, Al-Nashama –apodo del equipo– mostró solidez y jugó varios partidos impresionantes: venció 3-0 a Tayikistán y aplastó a Pakistán con un marcador global de 10-0. La victoria por 2-1 ante Arabia Saudita en el último partido fue decisiva, ya que permitió al equipo de Jamal Sellami avanzar como primero de su grupo.

En la tercera ronda, Al-Nashama se midió con rivales de peso: Corea del Sur, Irak, Omán, Palestina y Kuwait. La selección jordana logró sumar 16 puntos en 10 partidos y terminó segunda en el grupo, asegurando así su primera clasificación a un Mundial en la historia.

En la Copa del Mundo 2026, Jordania integrará el Grupo J junto a Argentina, Argelia y Austria.

El éxito de Jordania en la Copa Árabe

El equipo de Jamal Sellami logró un resultado histórico en la reciente Copa Árabe de la FIFA, donde llegó a la final tras superar a Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kuwait, Irak y Arabia Saudita.

En la pelea por el título, los jordanos cayeron 2-3 ante Marruecos, recibiendo el gol decisivo en tiempo extra. A pesar de la dura derrota, Al-Nashama puede sentirse orgulloso: la medalla de plata es el mejor resultado de Jordania en la historia del torneo.

¿Cómo juega la selección de Jordania?

El equipo de Jamal Sellami prefiere un esquema 3-4-3, con un mediocampo central poblado y extremos veloces. Los jordanos se enfocan principalmente en desarticular el juego del rival y evitar situaciones peligrosas cerca de su arco. Al mismo tiempo, Al-Nashama se muestra muy coordinado en las transiciones de defensa a ataque y aprovecha con eficacia los contraataques rápidos.

El líder de la defensa es Yazan Al-Arab, un futbolista con gran lectura de juego y habilidad para guiar a sus compañeros. El mediocampista defensivo Nizar Al-Rashdan también merece reconocimiento, ya que no solo se destaca por su capacidad para recuperar la pelota, sino que también funciona como enlace entre la línea defensiva y la zona central del campo.

La máxima figura del equipo es Musa Al-Taamari, jugador del Rennes. El mediocampista ofensivo se distingue por su velocidad, buen regate y pases precisos. Suele tomar decisiones poco convencionales y es capaz de crear oportunidades de la nada, por lo que la creatividad ofensiva de Al-Nashama depende en gran medida de él.

Otro futbolista clave en ataque es Ali Olwan. El delantero de 25 años tiene un gran olfato para el gol, un remate potente y un excelente juego aéreo. En la última Copa Árabe, Olwan anotó 6 goles en 6 partidos, incluido un doblete en la final ante Marruecos.

Sin embargo, Jordania sufrirá la ausencia del prolífico centrodelantero Yazan Al-Naimat, uno de los goleadores del equipo, quien quedó fuera del Mundial tras sufrir una lesión del ligamento cruzado.

Los rivales que debemos derrotar

Teniendo en cuenta los demás equipos del grupo, la Albiceleste deberá sumar 3 puntos ante Jordania, ya que Argelia y Austria son selecciones más conocidas y peligrosas. No será fácil superar la sólida defensa de Al-Nashama. Y los jugadores argentinos deberán mostrar no solo su talento individual, sino también un trabajo en equipo coordinado.

