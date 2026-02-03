Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la Biblioteca popular de Roldán Haciendo Comunidad

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Asociación Civil con Personería Jurídica Biblioteca Popular de Roldán Haciendo Comunidad

La Comisión Directiva de la Asociación Civil con Personería Jurídica Biblioteca Popular de Roldán Haciendo Comunidad en ejercicio de las atribuciones conferidas por su Estatuto, convoca a todos los asociados a concurrir a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 27 de febrero de 2026 a las 18:30hs en calle Bv. de la Esperanza e Ibarlucea de la ciudad de Roldán, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente orden del día:

1) Elección de dos asociados para que junto con Presidente y Secretario suscriban el acta de la asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de noviembre de 2025.

3) Elección de los miembros de la Comisión Directiva para cubrir los cargos de: Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales titulares y dos Vocales suplentes. Elección de los miembros del órgano fiscalizador: Revisor de cuentas titular y Revisor de cuentas suplente. Todas las autoridades por una duración de 3 ejercicios sociales, hasta el 30/11/2028.

4) Informar a la Asamblea el cambio del domicilio legal de la Asociación.

La Asamblea se celebrará válidamente, sea cual fuere el número de los asociados concurrentes una hora después de la señalada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya, la mitad más uno de todos los Asociados con derecho a voto.

La Comisión Directiva y el Revisor de cuentas, serán elegidos por simple mayoría de votos de asociados presentes.

Los documentos: Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas, se encuentran a disposición en la Biblioteca para la libre inspección de los asociados.

La Comisión Directiva designó a las autoridades de la Junta Electoral a los siguientes asociados: Ignacio Vignale, Lucas Mordini y Rodrigo Scalise.

El plazo para presentación de listas vence el día 07 de febrero de 2026, la Junta Electoral recibirá las mismas de 19hs a 20hs y el lugar de presentación de las mismas en la Biblioteca (Bv. de la Esperanza e Ibarlucea, Roldán, Santa Fe).

El padrón de los asociados en condiciones de participar en la Asamblea, se encuentra exhibido en la Biblioteca (Bv. de la Esperanza e Ibarlucea, Roldán, Santa Fe).