Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Huella Ecológica
Se realizará el día 7 de febrero de 2026 a las 18 hs en el domicilio de Mandela 1349 de la ciudad de Roldán.
La ASOCIACION CIVIL CLUB DE HUELLA ECOLOGICA convoca a todos sus asociados, de acuerdo al Artículo 36 del Estatuto a participar de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 7 de febrero de 2026 a las 18 hs en el domicilio de Mandela 1349 de la ciudad de Roldán para tratar el siguiente Orden del día:
1) Designación de 2 Asambleístas para que junto con el Presidente y Secretario procedan a la firma del Acta de Asamblea.
2) Consideración de Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2025.
3) Elección de Comisión Directiva y Revisor de Cuentas por el término de 2 años.
Artículo 41: Las Asambleas se celebrarán válidamente, sea cual fuere el número de los Asociados concurrentes una hora después de la señalada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya, la mitad más uno de todos los Asociados con derecho a voto.