Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Huella Ecológica

1) Designación de 2 Asambleístas para que junto con el Presidente y Secretario procedan a la firma del Acta de Asamblea.

2) Consideración de Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2025.

3) Elección de Comisión Directiva y Revisor de Cuentas por el término de 2 años.