Inmersión en hielo y artes marciales: una disciplina milenaria que busca instalarse en Roldán

A fines de enero, el Dojo Sebastián Rolón, en Tierra de Sueños 2, fue sede de una nueva edición del encuentro de inmersión en hielo organizado por la pareja que comenzó a traer esta práctica a la ciudad, De La Tierra Proyecto. La actividad, apodada “Ritual Misogi”, convocó a vecinos de Roldán y participantes de distintas zonas para vivir una experiencia grupal centrada en la respiración, la meditación y la exposición al frío de la mano del Jiu Jitsu.

La tercera jornada que se realizó en la ciudad reunió a más de 30 personas, quienes participaron de prácticas de artes marciales, espacios de meditación y se animaron a experimentar la inmersión en agua helada como parte central de la propuesta.

La experiencia fue presentada como “Misogi”, una práctica inspirada en un ritual japonés que originalmente se realizaba en cascadas de montaña con el objetivo de fortalecerse física y mentalmente y conectar con el propio poder personal. Durante el encuentro, la instructora María José “Josi” Gibbons @delatierra.proyecto explicó que la inmersión en hielo es “altamente desinflamante para todo el sistema”, lo que favorece los procesos de recuperación y regeneración del cuerpo. Además, señaló que la exposición al frío genera una “inyección hormonal de positividad”, asociada a la liberación de sustancias como serotonina, cortisol y la noradrenalina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de elroldanense (@elroldanenseok)

Desde una mirada más general, la inmersión en hielo es una técnica utilizada tanto en ámbitos deportivos como de bienestar, ya que contribuye a la recuperación muscular luego de entrenamientos intensos y puede ayudar a reducir procesos inflamatorios. Además, el estímulo del frío activa el sistema nervioso, favoreciendo el estado de alerta, la concentración y la sensación de energía, y se asocia a una mejora del estado de ánimo.

La propuesta de Misogi incluye una preparación previa con ejercicios de respiración basados en el método Wim Hof, seguida de una instancia de meditación antes de ingresar y sumergirse en el agua helada por 3 minutos.

Gibbons, quien practica Judo y Jiu Jitsu en el dojo, contó que la idea de traer la práctica a la ciudad surgió en conjunto con Sebastián Rolón @rolonsebastianjudo, profesor de Judo y Jiu Jitsu del Dojo Tierra de Sueños 2. Durante la actividad, Rolón explicó que las inmersiones comenzaron a realizarse en las últimas semanas, siendo esta la tercera edición bajo la coordinación de María José y aprovechó la oportunidad para invitar a la comunidad de Roldán a participar tanto de estas experiencias como de las clases de lucha que se dictan en el espacio.