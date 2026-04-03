Amor multiplicado: Matias Muradore había decidido en vida donar sus órganos y el Heca confirmó la ablación

Cuando el amor se multiplica: el HECA confirmó la donación de órganos de Matías Muradore, el joven roldanense fallecido el pasado martes.

Personal del Hospital y del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO) concretaron el procedimiento y los órganos ya fueron asignados y distribuidos según la lista de espera a distintos efectores del país.

Cabe mencionar que el accidente que le costó la vida al joven de la localidad, sucedió el pasado viernes 27 de marzo en horas del mediodía sobre la Ruta 9 a la altura de calle French.