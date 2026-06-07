Se ganó un lugar entre los mejores: convocan al juvenil Balbi para participar del Campeonato Nacional de Boxeo
Con apenas 19 años y compitiendo en la categoría peso mosca hasta 52 kilos, el deportista recibió la convocatoria para integrar el seleccionado de Santa Fe. Además, busca sponsors para afrontar los gastos de su carrera deportiva y ya tiene una nueva pelea confirmada para junio.
El joven boxeador de 19 años, Felipe Balbi fue convocado para integrar el seleccionado de Santa Fe que representará a la provincia en el Campeonato Nacional de Boxeo 2026, una de las competencias más importantes del calendario amateur argentino.
La convocatoria llegó durante este año y le permitirá competir en la categoría peso mosca hasta 52 kilogramos. El certamen nacional se desarrollará del 16 al 22 de julio y tendrá a la provincia de Santa Fe como anfitriona del evento, lo que le dará un marco especial a la competencia.
El deportista se entrena en la Escuela de Boxeo Unidad y Tesón, institución desde la cual continúa construyendo su carrera deportiva y preparando cada uno de sus desafíos dentro del ring.
En paralelo a la preparación para el Nacional, el boxeador se encuentra en la búsqueda de sponsors que deseen acompañar su crecimiento deportivo. Desde el club ya diseñaron una remera institucional destinada a empresas, comercios o particulares interesados en colaborar con los gastos que implica la actividad, como traslados, equipamiento y participación en competencias.
Por otra parte, el joven confirmó que volverá a presentarse en combate el próximo viernes 12 de junio, fecha para la cual ya se encuentran a la venta las entradas anticipadas. La velada será una nueva oportunidad para que familiares, amigos y aficionados al boxeo puedan acompañarlo antes de su participación en el campeonato nacional.