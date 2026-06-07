Se ganó un lugar entre los mejores: convocan al juvenil Balbi para participar del Campeonato Nacional de Boxeo

El joven boxeador de 19 años, Felipe Balbi fue convocado para integrar el seleccionado de Santa Fe que representará a la provincia en el Campeonato Nacional de Boxeo 2026, una de las competencias más importantes del calendario amateur argentino.

La convocatoria llegó durante este año y le permitirá competir en la categoría peso mosca hasta 52 kilogramos. El certamen nacional se desarrollará del 16 al 22 de julio y tendrá a la provincia de Santa Fe como anfitriona del evento, lo que le dará un marco especial a la competencia.

El deportista se entrena en la Escuela de Boxeo Unidad y Tesón, institución desde la cual continúa construyendo su carrera deportiva y preparando cada uno de sus desafíos dentro del ring.

En paralelo a la preparación para el Nacional, el boxeador se encuentra en la búsqueda de sponsors que deseen acompañar su crecimiento deportivo. Desde el club ya diseñaron una remera institucional destinada a empresas, comercios o particulares interesados en colaborar con los gastos que implica la actividad, como traslados, equipamiento y participación en competencias.

Por otra parte, el joven confirmó que volverá a presentarse en combate el próximo viernes 12 de junio, fecha para la cual ya se encuentran a la venta las entradas anticipadas. La velada será una nueva oportunidad para que familiares, amigos y aficionados al boxeo puedan acompañarlo antes de su participación en el campeonato nacional.