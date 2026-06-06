Concejales de Roldán rechazan el tarifazo del gas y pide a los senadores que no voten el proyecto

Los concejales de todos los bloques de Roldán firmaron una declaración en la que expresan su “preocupación y rechazo” a toda iniciativa que disponga la eliminación del régimen de beneficios tarifarios de Zona Fría establecido por la Ley Nacional N.º 27.637.

Asimismo, piden a los Senadores Nacionales por la Provincia de Santa Fe que, en oportunidad del tratamiento legislativo correspondiente, “rechacen toda propuesta que implique la supresión general del régimen de Zona Fría para nuestra Provincia”.

Al mismo tiempo, en la mencionada declaración invitan al Ejecutivo municipal local, los Concejos Municipales, Comisiones Comunales, Intendentes y Presidentes Comunales de la región y de la Provincia de Santa Fe a expresar su posición institucional en defensa de la continuidad de los beneficios de Zona Fría para los usuarios e instituciones que los necesiten.