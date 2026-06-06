Junio con castraciones gratuitas en Roldán: conocé el cronograma completo barrio por barrio

La Municipalidad de Roldán, a través del área de Sanidad Animal, dio a conocer el cronograma de castraciones gratuitas previsto para el mes de junio, una iniciativa destinada a fomentar la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control poblacional de perros y gatos en distintos sectores de la ciudad.

Los operativos se llevarán adelante en diferentes barrios con el objetivo de acercar el servicio a los vecinos y facilitar el acceso a la atención veterinaria preventiva.

De acuerdo con lo informado, entre el 8 y el 12 de junio las actividades se desarrollarán en la Plaza Güemes, ubicada en Villa Flores. Posteriormente, del 15 al 19 de junio, el servicio se trasladará al SUM Paseo de la Estación. Finalmente, del 22 al 26 de junio, los operativos tendrán lugar en Tierra de Sueños 3, en la garita situada en la intersección de Bulevar de la Esperanza e Ibarlucea.

Desde el área municipal indicaron que la atención primaria veterinaria se brinda sin turno previo los días lunes, martes y jueves, en el horario de 13 a 16. En tanto, las castraciones se realizan con turno previo los miércoles y viernes, en los horarios de 13, 14 y 15 horas.

Los interesados en solicitar turnos para las intervenciones quirúrgicas deberán comunicarse al teléfono 341 5633548.

La propuesta forma parte de las políticas públicas impulsadas por el municipio para promover el bienestar animal, prevenir enfermedades y fortalecer el cuidado responsable de las mascotas en toda la ciudad.