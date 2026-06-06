Robo al super: así escapaba el ladrón tras esconder mercadería entre su ropa

Un rápido accionar coordinado entre la tecnología de prevención local y las fuerzas de seguridad permitió esclarecer un hecho de hurto ocurrido este sábado en el supermercado «Edén», ubicado en calle San Martín al 760 de nuestra ciudad.

Luego de que un sujeto sustrajera diversas mercaderías del establecimiento y se diera a la fuga de manera peatonal al momento de ser requerido el pago, el rol del Centro de Monitoreo Municipal resultó fundamental para la resolución del caso.

El trabajo conjunto, el análisis de las imágenes aportadas por las cámaras de seguridad del comercio y el seguimiento a través de la red de videovigilancia local, los operadores lograron identificar rápidamente al individuo y determinar con precisión su lugar de residencia.

Con esta información vital e inmediata aportada por el sistema de monitoreo, el Jefe de la Seccional 6ta, junto a su personal policial, se constituyó de manera urgente en el domicilio señalado.

En el lugar, los efectivos lograron la aprehensión de un hombre de 53 años y el secuestro de la totalidad de los elementos que habían sido sustraídos momentos antes (productos cárnicos, panificados y artículos de cocina). Tanto el detenido como la mercadería recuperada fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones legales correspondientes.

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