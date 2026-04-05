Mostaza planea realizar una gran inversión y abrirá 30 sucursales en 2026: ¿tendrá a Roldán en la mira?

A dos meses de haber cortado las cintas de su comercio en Funes, la cadena de comidas rápidas Mostaza anunció una gran inversión de 40 millones de dólares y la apertura de 30 nuevos locales. Después de abrir recientemente las puertas en la ciudad vecina por ruta 9 y de la inauguración del pasado agosto en Rosario (Presidente Perón y Circunvalación), algunas versiones indican que el gigante gastronómico continuaría posando la vista en la región. ¿Tendrá a Roldán en la mira?

El importante desembolso de dinero que tiene planeada la firma estará destinado a la refacción de puntos de venta ya existentes y la expansión de la marca, consolidada entre las líderes del sector fast food. Es en ese marco que Mostaza planea construir las nuevas sucursales en diferentes puntos del país. Tanto estas edificaciones como la remodelación de las ya existentes apuntan a incorporar tecnología y modernidad en sus negocios, mejorando la experiencia de los clientes.

La ampliación, además, tendrá un impacto altamente positivo en la generación de empleo. Se prevé que, con el crecimiento proyectado para este año, creará unos 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos. En muchos casos, la contratación es local y, tal como sucedió en Funes, se trata de empleados que residen en la ciudad donde la cadena inaugura sus sucursales. Además, permitirá que una gran cantidad de jóvenes hagan sus primeras armas en el mercado laboral.