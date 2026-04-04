Gratis y para todos: vuelven las actividades deportivas en el Polideportivo Municipal

La Municipalidad de Roldán puso en marcha una nueva etapa del programa “El Deporte Va a Tu Barrio”, una propuesta inclusiva que desde el pasado 16 de marzo volvió a desarrollarse en el Polideportivo Municipal, ubicado en Larrea 450, con actividades gratuitas para toda la comunidad.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, tiene como objetivo promover el acceso al deporte y la actividad física en un entorno accesible, fomentando hábitos saludables, la integración social y la participación comunitaria en personas de todas las edades.

En esta edición, el programa ofrece una variada grilla de disciplinas pensadas para distintos intereses y grupos etarios. Entre las propuestas se destacan el fútbol femenino para mayores de 30 años, la escuelita de hockey para niños y niñas, handball en categorías formativas, y newcom, una disciplina orientada a adultos mayores de 40 años.

Además, se suman actividades como tae-kwon-do desde los 7 años, entrenamiento funcional para jóvenes y adultos, y clases de vóley los días sábados con horarios diferenciados según la edad.

Las actividades se desarrollan en distintos días y horarios a lo largo de la semana, permitiendo que cada vecino pueda encontrar una opción acorde a sus tiempos y preferencias.

Desde el municipio remarcaron que no es necesario realizar una inscripción previa, ya que las personas interesadas pueden acercarse directamente al Polideportivo Municipal en los días y horarios de cada disciplina para sumarse a las clases.

Para obtener más información, se encuentra disponible la línea de contacto 341 2133020.

De esta manera, Roldán continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas al deporte como herramienta de inclusión, salud y desarrollo social.