Echezarreta pegó primero en 2026 y dejó en alto a Roldán sobre el ring

boxeo amateur de Roldán tuvo representación el pasado viernes 20 en el Complejo Comunal de la localidad de Pueblo Casa, donde dos pupilos del Boxing Anderson y del Club Casa y Pesca volvieron al ring en el inicio de la temporada 2026.

En la categoría hasta 75 kilogramos, Juan Echezarreta se impuso por puntos frente al rafaelino Lautaro Pereira, en un combate exigente ante un rival de gran nivel. El púgil roldanense logró sostener su rendimiento a lo largo de la pelea y quedarse con una victoria que le permite comenzar el año con impulso positivo.

De esta manera, Echezarreta continúa su crecimiento dentro del boxeo amateur, luego de haber cerrado el 2025 con un triunfo, consolidando su evolución deportiva en cada presentación.

Por su parte, Federico Scutti no pudo correr la misma suerte y cayó por puntos ante el local Leonel Galván. Más allá del resultado, desde el entorno del equipo destacaron la importancia de cada combate como instancia de aprendizaje. “Las derrotas también enseñan y sirven para corregir errores, seguir entrenando y crecer con sacrificio y perseverancia”, señalaron.

Ambos boxeadores forman parte de un proceso de formación que busca consolidar talentos locales en la disciplina, apostando al trabajo constante y a la experiencia que brindan este tipo de competencias.