El Porvenir del Norte jugará la Copa Santa Fe 2026

El Club Atlético El Porvenir del Norte vive uno de los momentos más importantes de su historia. La institución de San Jerónimo Sud fue oficialmente invitada a participar de la Copa Santa Fe 2026, el torneo más federal del fútbol provincial.

La participación en esta competencia marca un hito en la historia del club y al mismo tiempo es un reconocimiento al trabajo sostenido que se viene desarrollando tanto en lo deportivo como en lo institucional.

El debut del Porve ya tiene fecha confirmada: será sábado 3 de mayo, como visitante frente al Arteaga FC. La revancha se jugará el 10 de mayo, en La Tapera. Si el rojiverde supera a los arteaguenses enfrentará al ganador de la serie que disputarán Independiente de Chañar Ladeado y Unión Deportiva de Los Molinos.

La invitación para participar de la Copa Santa Fe llega en un contexto de crecimiento deportivo e institucional del club. El Porvenir continúa avanzando con importantes obras de infraestructura y proyectando nuevas inversiones que permitirán optimizar los espacios de entrenamiento y competencia para todos sus deportistas.

Desde la Comisión Directiva expresaron: “La participación en este evento representa un enorme orgullo y un impulso para seguir creciendo. Seguimos trabajando con responsabilidad y visión de futuro, convencidos de que este es el camino para alcanzar nuevos logros”.