Triunfo clásico: el CCUP le ganó a Sportsman y se llevó el primer derbi roldanense

El Centro Cosmopolita se llevó el primer gran clásico roldanense este martes, al vencer 1-0 a Sportsman en Correa.

El gol fue de penal. Hubo dos expulsados, uno en cada lado y uno por tiempo. El primero en recibir la roja fue un jugador del CCUP.

Todo se desarrolló en paz y con ambas hinchadas, tal como habían promovido los dos clubes en conjunto a través de las redes sociales.

El Tanque también se llevó también la victoria en Reserva, al ganar 2-0.