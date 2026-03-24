Controles en Roldán: un camionero dio positivo de alcoholemia y no tenia licencia habilitante

Con el cierre de este martes, culminaron los operativos de seguridad vial desplegados durante el fin de semana largo en un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Seguridad y Control de Roldán y la Policía de la provincia de Santa Fe. Las tareas de prevención se concentraron en los accesos y puntos de mayor circulación de la ciudad.

El procedimiento más destacado se originó mediante el Centro de Monitoreo, que detectó las maniobras sospechosas de un camión de gran porte en la intersección de Ruta 9 y calle Alberdi. Tras el alerta, el vehículo fue interceptado de manera inmediata por la Guardia Urbana (GUR) y la policía provincial, en Ruta 9 Km 330

Al realizarse el control, el test de alcoholemia al conductor arrojó un resultado positivo de 0.91 g/l de alcohol en sangre. Ante la falta de licencia habilitante y la resistencia del chofer, el vehículo fue remitido al corralón municipal con el apoyo operativo del Comando Radioeléctrico.

Durante las jornadas de control, también se labraron diversas actas y se remitieron unidades por irregularidades graves, tales como licencias vencidas, falta de seguro obligatorio y deficiencias en las condiciones de seguridad.

Estas acciones forman parte de la política de control territorial que llevan adelante de manera coordinada el Municipio y la Provincia.