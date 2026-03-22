Golpearon y ataron a un abuelo para robarle en una casa de zona rural en Roldán: se llevaron plata y herramientas

Un hombre de 82 años fue maniatado y golpeado en su casa por cuatro delincuentes armados que lo sorprendieron en su hogar para robarle. Ocurrió el viernes por la noche, por calle Los Colibríes entre el Camino de la Legua y la autopista Rosario – Córdoba.

El dueño de casa se encontraba en el patio cuando la banda irrumpió. Lo obligaron a ingresar al domicilio, lo ataron a su cama y le exigieron la entrega de un dinero en efectivo, mientras le daban golpes en diferentes partes del cuerpo.

Los malhechores se llevaron la plata, un celular y herramientas. Revolvieron todo el lugar y dejaron al hombre atado. Cuando éste pudo liberarse, salió a pedir ayuda y se acercó a una casa vecina, desde donde llamó a sus familiares.

Los vecinos lo llevaron al SAMCO de la ciudad, donde fue asistido por varios hematomas y luego dado de alta, y a la comisaría Sexta, donde radicó la denuncia.