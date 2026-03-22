San Jerónimo: la comuna avanza con las gestiones para construir nuevas viviendas sociales

La presidente comunal de San Jerónimo, Ana Belén Olmos, avanza con las gestiones para construir 10 nuevas viviendas sociales en terrenos adquiridos por la comuna.

Tras la última inauguración y entrega de 14 viviendas sociales en la zona norte de la localidad durante 2025, la presidenta comunal continúa gestionando nuevas viviendas destinadas a brindarle a familias de menos recursos la posibilidad de tener la casa propia.

«Estamos avanzando con las gestiones, por nuestra parte la comuna tiene los terrenos, esperamos pronto tener buenas noticias para los vecinos de la localidad por parte de la Provincia. Tenemos el compromiso de continuar trabajando en el desarrollo social de nuestra localidad, y que familias con menos posibilidades puedan tener esta oportunidad es algo que nos debe movilizar como sociedad», comentó Olmos.

Acompañó a la reunión con la Dra. Melina Giorgi, Directora Provincial de Hábitat, el vicepresidente comunal Eduardo Barzanti.

La campaña de Sanidad Animal alcanzó a más de 130 mascotas

La comuna de la localidad vecina a Roldán arrancó la campaña 2026 de sanidad animal, con la cual se proyectan acciones de vacunación antirrábica y esterilizaciones durante el año en curso, para que todos los vecinos de la localidad, de manera libre y gratuita, puedan realizar la sanidad de sus mascotas.

«El control de la población de perros y gatos, y su sanidad, sean mascotas o se encuentren sueltos, es fundamental para cuidar la salud pública, tanto de los vecinos como de sus mascotas y del medio ambiente», contó Ana Belén Olmos.

Desde la comuna explicaron que los vecinos pueden informarse en las redes sociales institucionales sobre las próximas fechas de vacunación y esterilizaciones, para acceder a las mismas.