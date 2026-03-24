Cada vez más lejos del techo propio: cuánto cuesta construir una casa de 70 m2 en Roldán

Para tener una casa propia, además del valor del terreno, una persona debe desembolsar $61.685.459. El número fue publicado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) y corresponde a los Aglomerados Gran Santa Fe y Gran Rosario.

El nivel general del costo de la construcción (CC) en el aglomerado Gran Rosario correspondiente a febrero de 2026 registró un aumento del 1,5%, resultado de las variaciones en los capítulos “Materiales” del 1,4%, del 1,8% en el capítulo “Mano de obra” y del 0,2% en “Gastos generales”.

Por ejemplo, en lo que respecta a materiales los incrementos más significativos se dieron en: Cableado instalación eléctrica, 4,8%; Yesos, 4,5%; Cementos, 3,6%; Granitos, 3,4%; Cañerías p.v.c. cloaca/pluvial, 3,3%; Revoques finos, 2,9%; Varios instalación gas, 2,9%; Agregados finos y gruesos, 2,6%; Pinturas varios, 2,5%; Artefactos gas, 2,5%.

Respecto a la mano de obra, los incrementos contemplan el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 estableciendo un aumento a partir del mes de febrero de 2026 del 1,8% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de enero de 2026.

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) publica desde diciembre de 2023 el Costo de la Construcción (CC de los aglomerados Gran Santa Fe y Gran Rosario). Informe que se comenzó a gestar en diciembre de 2021 y tiene como antecedente el Costo de la Construcción de la Ciudad de Santa Fe.

Este costo se calcula mediante una metodología basada en estructuras técnicas específicas y encuestas propias realizadas en dichos aglomerados y refiere a una Vivienda Unifamiliar de una superficie total 69,50 m² (Cubierta 65,64 m² y semi cubierta 3,86 m²).

No se incluye el valor del terreno, ya que el mismo se encuentra por fuera del proceso constructivo aunque si se incluye el IVA, ya que la vivienda es construida por un particular, es decir, que absorbe todo el impuesto como consumidor final.

El Relevamiento de Materiales se realiza mensualmente, a partir de un directorio de locales dedicados a la venta al por menor de materiales para la construcción. Para la Mano de Obra, se toma como referencia, las remuneraciones de los trabajadores de empresas constructoras. Se consulta a la UOCRA, Colegios Profesionales y demás instituciones relacionadas, obteniendo así, el valor hora y adicionales correspondientes.