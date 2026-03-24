24 de Marzo: Hay fechas que no se atraviesan, se sienten

Por: Luciano Gentile (*)

24 de marzo – Memoria, Verdad y Justicia

Hay fechas que no se atraviesan, se sienten.

El 24 de marzo forma parte de esas marcas profundas que atraviesan la historia de nuestro país y también la vida de su gente. No es un día más: es un momento de pausa, de respeto y de reflexión colectiva.

Recordamos a quienes ya no están, a quienes fueron arrancados de sus familias, de sus trabajos, de sus proyectos. Personas con nombre, con historia, con sueños. Personas que formaban parte de una Argentina que también fue interrumpida.

El dolor que dejó aquella etapa no distingue ideologías ni pertenencias. Nos interpela a todos como sociedad. Nos obliga a mirarnos, a preguntarnos y a comprometernos con un presente distinto.

La memoria, cuando es sincera, no divide: une. Nos enseña que ninguna diferencia puede justificar la violencia, que ninguna idea puede imponerse por la fuerza, y que el respeto por la vida y la dignidad humana es un límite que nunca debe volver a cruzarse.

También nos recuerda algo más profundo: todo lo que se pierde cuando una sociedad rompe sus propios lazos. Se pierden talentos, vocaciones, futuros posibles. Se pierde parte de lo mejor de nosotros.

Por eso hoy no es solo un día para recordar. Es un día para reafirmar un compromiso. El de construir una Argentina donde las diferencias se tramiten en paz, donde la ley sea el marco y donde cada persona pueda desarrollarse en libertad.

Sin odio. Sin rencor. Pero con memoria.

Porque la memoria no es pasado: es una responsabilidad con el futuro.

(*) Pte. del PJ de Funes