Di Stefano: “Cada escritura representa tranquilidad y seguridad para una familia”

La diputada provincial y presidenta del Bloque de la UCR, Silvana Di Stefano, acompañó al gobernador Maximiliano Pullaro en una nueva entrega de escrituras a vecinos del departamento, en un acto desarrollado en el Complejo Museológico de la ciudad de San Lorenzo.

En la oportunidad, las autoridades otorgaron 53 títulos de propiedad a familias que completaron los trámites administrativos correspondientes, avanzando así en la regularización dominial de sus viviendas.

“Cada escritura representa tranquilidad y seguridad para una familia. Tener el título de propiedad es consolidar un derecho y brindar certezas para el futuro”, expresó Di Stefano durante la actividad, de la que también participó la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; la directora provincial de Hábitat, Melina Giorgi; el intendente local, Leonardo Raimundo; y el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, entre otras autoridades.

La legisladora destacó además la importancia de continuar impulsando políticas públicas que permitan a más vecinos acceder a la documentación definitiva de sus hogares: “Seguimos trabajando junto al Gobierno provincial y los gobiernos locales para acompañar a las familias del departamento San Lorenzo en este proceso tan importante”, señaló.

Di Stefano remarcó el valor simbólico y emocional de este tipo de entregas. “Detrás de cada escritura hay años de esfuerzo y de espera. Por eso estos encuentros son tan significativos”, subrayó.

En ese marco, el gobernador Pullaro recordó que “recibir la escritura de la casa es un momento muy importante para una familia, sobre todo para aquellas que hace mucho tiempo la están esperando. Por eso, desde el Gobierno de la provincia ponemos en marcha programas que apuntan a que cada uno de ustedes pueda ejercer el derecho a la titularidad de su vivienda”, dijo.

En detalle, se otorgaron 40 escrituras del Fonavi a vecinos de Fray Luis Beltrán (4), Puerto General San Martín (10), Ricardone (5), San Lorenzo (19) y Timbúes (2). En tanto 13 pertenecen al programa de Regularización Dominial y se entregaron a residentes de Capitán Bermúdez (6), Fray Luis Beltrán (1) y San Lorenzo (6).