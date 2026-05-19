Roldán recibió $11 millones para fortalecer políticas de Género y Diversidad

La Municipalidad de Roldán participó el pasado viernes en la firma de convenios impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para el fortalecimiento territorial de las áreas de Género y Diversidad.

En ese marco, la ciudad recibirá un aporte de 11 millones de pesos destinados a fortalecer herramientas de prevención de las violencias y consolidar políticas públicas vinculadas a la promoción de derechos, el acompañamiento y la asistencia integral.

Durante la jornada, llevada a cabo en la Plataforma Lavardén de la ciudad de Rosario, se concretó la firma de convenios y la presentación de distintas herramientas orientadas a fortalecer el trabajo territorial en materia de prevención y abordaje de situaciones de violencia.