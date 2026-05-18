La Ciudad

Roldán lícitó la compra de dos unidades para el transporte público: hubo un oferente y el presupuesto es de $470M

“Estamos dando un paso muy importante. Estas nuevas unidades permitirán brindar un servicio más cómodo, seguro y eficiente para los vecinos”, expresó el intendente Escalante.

18 DE mayo DE 2026

Se realizó la apertura de sobres para la adquisición de dos unidades con capacidad para 23 pasajeros. El presupuesto oficial asciende a 470 millones de pesos.

La Municipalidad de Roldán llevó adelante este lunes 18 de mayo la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 02/2026, destinada a la adquisición de dos minibuses que serán incorporados al servicio de transporte urbano de la ciudad.

El acto se desarrolló en dependencias municipales y contó con la participación de autoridades locales y representantes de la firma oferente. El presupuesto oficial establecido para la licitación asciende a 470 millones de pesos y se presentó una sola propuesta para su correspondiente evaluación.

Las unidades previstas cuentan con capacidad para 23 pasajeros más el conductor, además de dos puertas, una de ascenso y la otra de descenso, características que permitirán optimizar la prestación del transporte urbano y mejorar la conectividad en distintos sectores de la ciudad.

El intendente Daniel Escalante destacó la importancia de esta incorporación para continuar fortaleciendo los servicios públicos municipales: “Estamos dando un paso muy importante para seguir mejorando el transporte urbano de Roldán. Estas nuevas unidades permitirán brindar un servicio más cómodo, seguro y eficiente para los vecinos”, expresó Escalante.

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