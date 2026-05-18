Roldán lícitó la compra de dos unidades para el transporte público: hubo un oferente y el presupuesto es de $470M

Se realizó la apertura de sobres para la adquisición de dos unidades con capacidad para 23 pasajeros. El presupuesto oficial asciende a 470 millones de pesos.

La Municipalidad de Roldán llevó adelante este lunes 18 de mayo la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 02/2026, destinada a la adquisición de dos minibuses que serán incorporados al servicio de transporte urbano de la ciudad.

El acto se desarrolló en dependencias municipales y contó con la participación de autoridades locales y representantes de la firma oferente. El presupuesto oficial establecido para la licitación asciende a 470 millones de pesos y se presentó una sola propuesta para su correspondiente evaluación.

Las unidades previstas cuentan con capacidad para 23 pasajeros más el conductor, además de dos puertas, una de ascenso y la otra de descenso, características que permitirán optimizar la prestación del transporte urbano y mejorar la conectividad en distintos sectores de la ciudad.

El intendente Daniel Escalante destacó la importancia de esta incorporación para continuar fortaleciendo los servicios públicos municipales: “Estamos dando un paso muy importante para seguir mejorando el transporte urbano de Roldán. Estas nuevas unidades permitirán brindar un servicio más cómodo, seguro y eficiente para los vecinos”, expresó Escalante.