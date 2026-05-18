Histórico: Santa Fe realiza desde Funes el primer envío de medicamentos con su nuevo sistema sanitario

La Provincia de Santa Fe realizará este lunes, desde el Parque Ciudad Industria de Funes, el primer envío del nuevo Módulo de Medicamentos, una operación logística sanitaria que permitirá abastecer a 50 farmacias y droguerías de la red pública provincial y, desde allí, llegar a más de 700 efectores de salud en todo el territorio santafesino.

La actividad comenzará a las 9.30 y será encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro junto a la ministra de Salud, Silvia Ciancio. Además, será transmitida a través del canal oficial de YouTube del Gobierno de la Provincia.

Según informaron desde el Ejecutivo santafesino, esta estrategia fue planificada desde el inicio de la gestión y se profundiza en un contexto de retiro progresivo del Estado nacional en la provisión de medicación esencial.

Entre 2024 y 2026, la inversión provincial en medicamentos alcanza los $64.268 millones e incluye tratamientos oncológicos, medicamentos de alto precio, insumos de salud sexual y reproductiva y medicamentos esenciales.

Desde la Provincia destacaron que, a partir de compras centralizadas, se logró evitar un costo estimado superior a los $525.249 millones respecto del valor de venta al público.

El nuevo operador logístico, incorporado por primera vez en la historia de la salud pública provincial, permitirá ordenar la recepción de grandes volúmenes de medicamentos, su almacenamiento, trazabilidad y distribución, con infraestructura para temperatura controlada y cadena de frío.

La inversión anual para implementar este sistema será de $2.334 millones.