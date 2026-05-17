Roldán: dos jóvenes detenidos en plena madrugada con 21 envoltorios de marihuana y dinero en efectivo

En los primeros minutos de este domingo, un operativo preventivo realizado por personal de la Comisaría 6ª de Roldán terminó con dos jóvenes detenidos y el secuestro de más de veinte envoltorios de marihuana, dinero en efectivo y un automóvil que habría sido utilizado para la presunta distribución de estupefacientes.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 00:10 en la intersección de Sánchez de Thompson y Cristóbal Colón, cuando efectivos policiales que realizaban patrullajes de prevención activa por el casco urbano decidieron detener la marcha de un Ford Fiesta gris para identificar a sus ocupantes.

Según indicaron fuentes policiales, durante el control los agentes detectaron actitudes sospechosas por parte de los dos jóvenes, de 22 y 23 años, lo que motivó una requisa preventiva del vehículo. Ante la presunción de un posible delito y con la presencia de testigos convocados para garantizar la legalidad del procedimiento, los uniformados inspeccionaron el habitáculo.

Como resultado del operativo, la Policía secuestró varios envoltorios con material estupefaciente, presuntamente marihuana, que se encontraban fraccionados y listos para una posible comercialización. Además, se incautó una importante suma de dinero en efectivo y el automóvil en el que se trasladaban los sospechosos.

Los aprehendidos, identificados como Maximiliano B. y Marcos J., fueron trasladados a sede policial junto con los elementos secuestrados y los registros fílmicos del operativo. La causa quedó a disposición de la Justicia de microtráfico, tras activarse el protocolo correspondiente con la mesa de enlace especializada.