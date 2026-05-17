Acusan de narcotráfico a un miembro de Los Menores detenido por el arsenal hallado en Roldán

Lautaro N., alias El Gordo, uno de los detenidos por el arsenal encontrado enterrado a comienzos de marzo en Roldán, en un terreno de un presunto integrante de Los Menores que estaba abandonado, y la pareja de uno de los cabecillas de esa organización surgida en el barrio 7 de Septiembre Lisandro “Limón” Contreras fueron acusados este viernes por comercio de estupefacientes y lavado narco. La investigación quedó expuesta este jueves tras casi una veintena de allanamientos a domicilios de Puerto Norte, Refinería, Echesortu, barrio Martin, Alberdi, de la zona sur y oeste.

La causa de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario de Santiago Alberdi y Gonzalo Ruggeri llevó a 18 operativos este jueves, que fueron ejecutados por la Central de Inteligencia de Operaciones Especiales (CIOPE) –que contó con la colaboración de la Tropa de Operaciones Especiales–, que secuestró 1,4 kilos de cocaína, tres gramos de marihuana, 140 pastillas de éxtasis y 1,3 gramos de dimetoxianfetamina y 672 mil pesos.

En los allanamientos también se secuestraron una Dodge RAM 1500 blanca en la cochera pública de Puerto Norte, un Volkswagen New Beetle negro en el complejo Metra, y sus respectivas documentaciones en inmuebles donde se hicieron irrupciones. A su vez, los agentes incautaron catorce celulares, una notebook, un chip, siete balanzas, una prensa hidráulica y un cargador con cartuchos calibre .32 S&W.

La formalización de la acusación para los cinco se hizo este viernes por la mañana en los Tribunales federales, donde se ventilaron evidencias que refuerzan la hipótesis de que Los Menores se dedican a la venta de droga y que lavan dinero mediante distintas operaciones.

Fuente: Rosario 3