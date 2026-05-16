Mi barrio composta: la iniciativa que toma forma en Roldán para fomentar el compostaje domiciliario

La Municipalidad de Roldán invita al lanzamiento del Proyecto de Promoción y Medición de Compostaje “Mi Barrio Composta”, una iniciativa desarrollada en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe.

El proyecto tiene como objetivo implementar y medir el compostaje domiciliario, promoviendo la reducción de residuos orgánicos y su transformación en tierra fértil. En esta primera etapa, la experiencia se llevará adelante en el barrio Tierra de Sueños I, seleccionado por contar con condiciones de ocupación favorable para el compostaje y por su entramado social, que incluye tres instituciones educativas que facilitarán la difusión, instrucción y el correcto desarrollo del proyecto.

“Mi Barrio Composta” busca generar conciencia ambiental, como también reducir el costo económico que implica la recolección de residuos para el municipio. A través del acompañamiento y asesoramiento de la Subsecretaría de Medio Ambiente, se realizará un seguimiento que permitirá medir el impacto y la reducción de costos asociados.

Cabe destacar que el barrio Tierra de Sueños I ya cuenta con una isla de separación de residuos ubicada en la intersección de Liniers y Santa Cruz, utilizada activamente por los vecinos, lo que fortalece las condiciones para la implementación del proyecto.

Podrán participar aquellos vecinos o comercios del barrio, que se inscriban previamente. Las seleccionadas recibirán una compostera de regalo, acompañamiento personalizado durante todo el proceso y accederán a beneficios exclusivos, como sorteos y descuentos en comercios.

El lanzamiento oficial se realizará el próximo 22 de mayo a las 18 horas en la Casita Sobre la Roca (Liniers 205). Durante la jornada se entregarán composteras, se brindará información detallada sobre el proyecto y se asesorará a los vecinos seleccionados sobre la práctica del compostaje y su impacto positivo en el ambiente y la economía local.

Con esta iniciativa, el municipio pone en valor el trabajo conjunto entre vecinos para lograr una ciudad más sustentable: reducir residuos, generar tierra fértil y optimizar recursos con acciones claves que contribuyen a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad y con la proyección de extender progresivamente el proyecto a todos los barrios de la ciudad.

Los cupos son limitados. Para participar, se deberá completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/G1n8dS5CyK1dfXi19

Para mayor información comunicarse al 3416536609