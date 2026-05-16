El club de pádel San Andrés suma clases para chicos y se prepara para el mundial

A cuatro meses de inaugurar, el Club de Pádel San Andrés se metió de lleno en la agenda del deporte de la ciudad y la región. Fue sede de importantes torneos organizados y fiscalizados por la Asociación de Padel del Sudoeste Santafesino (Apsos) y sigue creciendo.

Entre las novedades se cuentan las clases para chicos de hasta 14 años, las cuales se dictan todos los días. Aquellos que estén interesados pueden hacer la clase de prueba gratis. Más info al 3415698296.

Además, el complejo se está preparando para el Mundial de fútbol, mejorando sus espacios para que las peñas de amigos puedan seguir desarrollándose sin perderse ningún partido del gran evento deportivo del año. Así, no sólo se están poniendo cerramientos para el invierno son que también habrá proyector para ver a la Selección en pantalla gigante.

Por otro lado, están ultimando detalles para techar la tercera cancha y tener las tres cubiertas. Esto significa una importante ventaja para los jugadores ya que sea cual sea el clima, el partido no se suspende.