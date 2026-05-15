Pavimentación: avanzan los trabajos en diferentes barrios de Roldán

La Municipalidad de Roldán continúa avanzando con el plan integral de pavimentación en distintos sectores de la ciudad. Estas intervenciones se ejecutan con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco del Programa de Obras Urbanas del Ministerio de Obras Públicas.

En calle Roca, en el barrio Villa Flores, ya se encuentra habilitada la mitad de la traza y actualmente ya es utilizada por los vecinos, mientras que comenzaron los trabajos en el tramo restante. La obra forma parte del Plan de Pavimentación que impulsa el municipio y la provincia, que contempla la construcción de 45 cuadras de hormigón en distintos barrios.

Dentro de este mismo plan, ya se finalizaron las acciones en calle Güemes entre Pellegrini y Gálvez, y se trabaja en paralelo a calle Roca en la arteria San Juan, entre Güemes y Lamadrid, con el objetivo de mejorar la conectividad y la transitabilidad.

Desde el municipio también informaron que, una vez concluidas las tareas sobre calle Roca, comenzarán los trabajos de preparación de suelo para la posterior pavimentación de calle Santa Rosa, en el tramo comprendido entre Ruta 9 y Sarmiento.

Además, con otro aporte del Gobierno Provincial, se avanzará próximamente con obras sobre Bulevar de la Alegría, entre Bulevar Tierra de Sueños e Ibarlucea.

En ese marco, el intendente Daniel Escalante destacó el acompañamiento permanente de la provincia y señaló: “Estas obras son posibles gracias al trabajo conjunto y al compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro con cada localidad santafesina. En Roldán seguimos avanzando con infraestructura que transforma barrios, mejora la circulación y eleva la calidad de vida de nuestros vecinos. El acompañamiento de la provincia es fundamental para continuar desarrollando la ciudad que queremos”.