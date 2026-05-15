San Jerónimo: la comuna entrega más de $72 millones en aportes a las instituciones educativas

La comuna de San Jerónimo entregará durante 2026 $72.761.496,84 en concepto de fondos de asistencia educativa

«Desde el primer momento de la gestión iniciada en 2017, nuestro compromiso estuvo en cumplir en tiempo y forma con los aportes a las instituciones educativas, que son la base del desarrollo de nuestro pueblo», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Desde la comuna informaron que se realizó una reunión con las autoridades y los miembros de las cooperativas escolares, en donde se les informó el monto total que recibirán en lo que queda del año, y cómo y cuándo serán las entregas.

Las instituciones educativas ya han recibido una parte de estos fondos, los que según los proyectos presentados por cada institución, van desde mejoras de infraestructura a compra de mobiliario y equipamiento, todo en beneficio de los alumnos y docentes.