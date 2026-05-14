Insólito robo en Roldán: arrancó la caja registradora de un comercio y escapó arrastrandola

El insólito robo ocurrió en una verdulería de Juan José Paso e Independencia, en barrio Beaudrix, y quedó grabado por la cámara de seguridad del local.

El autor del robo pidió una manzana y, cuando la dueña se dio vuelta, arrancó la caja registradora. Luego la perdió en el camino, aunque alcanzó a llevarse cerca de $60mil.

Los titulares del local aseguraron a El Roldanense que el delincuente es conocido en el barrio y ya ha cometido varios ilícitos de este tipo.