Vecinos de Santa Teresa, Acequias y Las Tardes juntan firmas para exigir la colocación de un semáforo en Río Salado y la A012

Luego del accidente que tuvo lugar el miércoles a primera hora de la mañana, vecinos de los barrios Santa Teresa, Acequias y Las Tardes se pronunciaron para exigir la colocación de un semáforo en la intersección de la ruta A012 y calle Río Salado.

Según expresaron quienes residen en esa parte de la ciudad, temen que la reciente pavimentación de Río Salado incremente la cantidad de siniestros. Adujeron, además, que concejales de la ciudad le habrían asegurado extraoficialmente la instalación de una señalización en el lugar.

En paralelo, expresaron que la ex edil Maira Leiva presentó tiempo atrás en el Concejo un proyecto que intentaba hallar una solución para tal intersección. Sin embargo, en ese momento su idea se planteaba para el giro por calle Gálvez, antes del asfaltado en la continuación del otro lado de la ruta.

“Tenemos intenciones de pedir a la Municipalidad que se cierre la calle hasta que se coloque el semáforo, que ya estaría pedido. Es algo que puede pasar a mayores”, contó Leila, una vecina del barrio, a El Roldanense.

Ya comenzaron a juntar firmas con ese objetivo. Para sumarse a la iniciativa es necesario ingresar al link haciendo click aquí .