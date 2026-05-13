La Ciudad

Presupuesto Participativo Joven: este domingo Roldán vota los proyectos pensados por las juventudes

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y tendrá lugar en el Paseo de las Ferias por la tarde. Cuáles son las tres propuestas que participarán de la elección.

13 DE mayo DE 2026

La Municipalidad de Roldán invita a toda la comunidad a participar de una nueva jornada del Presupuesto Participativo Joven, una propuesta que promueve la participación activa de las juventudes en el diseño y construcción de espacios para la ciudad.

Debido a la suspensión por cuestiones climáticas, la jornada de votación se realizará finalmente el próximo domingo 17 de mayo, de 16 a 18 horas, en el Paseo de las Ferias, ubicado en el Paseo de la Estación, sobre San Martín entre Oroño y Amenábar.

Durante los últimos meses, jóvenes de la ciudad trabajaron en la elaboración de distintas iniciativas pensadas para generar nuevos espacios de encuentro, recreación y participación comunitaria. Los proyectos serán sometidos a votación pública y la propuesta que obtenga mayor cantidad de votos será la que se concrete.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Roldán junto al Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, y está destinada especialmente a jóvenes de entre 15 y 30 años.

Las propuestas que participarán de la elección son:

Nébula Joven: Centro Público Recreativo
Un espacio gestionado por jóvenes voluntarios, pensado como punto de encuentro, estudio, recreación y acompañamiento comunitario. El proyecto contempla una sala multiuso y acciones solidarias destinadas a colaborar con quienes más lo necesiten.

Espacio Deportivo: Alternativa Recreativa
La propuesta apunta a fomentar el deporte y la convivencia social mediante la construcción de canchas de fútbol-tenis y vóley, además de sectores de descanso, espacios de juego, iluminación y monitoreo para mayor seguridad.
El Laberinto: Recreación Fuera de lo Común
Un innovador espacio recreativo con estructuras de diseño artístico y sectores de encuentro, pensado para ofrecer una experiencia diferente y atractiva para las juventudes de la ciudad.

Desde el municipio destacaron la importancia de seguir generando espacios de participación donde las juventudes puedan expresar sus ideas, debatir proyectos y convertirse en protagonistas del crecimiento de Roldán.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, que podrá acercarse a votar y acompañar las propuestas desarrolladas por jóvenes roldanenses para el futuro de la ciudad.

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