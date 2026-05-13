Presupuesto Participativo Joven: este domingo Roldán vota los proyectos pensados por las juventudes

La Municipalidad de Roldán invita a toda la comunidad a participar de una nueva jornada del Presupuesto Participativo Joven, una propuesta que promueve la participación activa de las juventudes en el diseño y construcción de espacios para la ciudad.

Debido a la suspensión por cuestiones climáticas, la jornada de votación se realizará finalmente el próximo domingo 17 de mayo, de 16 a 18 horas, en el Paseo de las Ferias, ubicado en el Paseo de la Estación, sobre San Martín entre Oroño y Amenábar.

Durante los últimos meses, jóvenes de la ciudad trabajaron en la elaboración de distintas iniciativas pensadas para generar nuevos espacios de encuentro, recreación y participación comunitaria. Los proyectos serán sometidos a votación pública y la propuesta que obtenga mayor cantidad de votos será la que se concrete.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Roldán junto al Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, y está destinada especialmente a jóvenes de entre 15 y 30 años.

Las propuestas que participarán de la elección son:

Nébula Joven: Centro Público Recreativo

Un espacio gestionado por jóvenes voluntarios, pensado como punto de encuentro, estudio, recreación y acompañamiento comunitario. El proyecto contempla una sala multiuso y acciones solidarias destinadas a colaborar con quienes más lo necesiten.

Espacio Deportivo: Alternativa Recreativa

La propuesta apunta a fomentar el deporte y la convivencia social mediante la construcción de canchas de fútbol-tenis y vóley, además de sectores de descanso, espacios de juego, iluminación y monitoreo para mayor seguridad.

El Laberinto: Recreación Fuera de lo Común

Un innovador espacio recreativo con estructuras de diseño artístico y sectores de encuentro, pensado para ofrecer una experiencia diferente y atractiva para las juventudes de la ciudad.

Desde el municipio destacaron la importancia de seguir generando espacios de participación donde las juventudes puedan expresar sus ideas, debatir proyectos y convertirse en protagonistas del crecimiento de Roldán.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, que podrá acercarse a votar y acompañar las propuestas desarrolladas por jóvenes roldanenses para el futuro de la ciudad.