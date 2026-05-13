Gracias al sistema de monitoreo cayó uno de los implicados en el robo a Deckar: tenía antecedentes y pedido de captura activo

Gracias a las cámaras de seguridad y la tecnología de lectura de patentes, se logró identificar el vehículo de los delincuentes, rastrear su ubicación y detener a un hombre que contaba con un frondoso prontuario y pedido de captura activo.

El reciente robo ocurrido en la empresa roldanense Deckar fue esclarecido gracias al rol estratégico de la Central de Monitoreo local. A través de una minuciosa tarea investigativa, se logro identificar el vehículo en el que se movilizaban los autores materiales y, mediante el sistema de lectoras de patentes, obtuvieron el dominio del rodado. Esta información tecnológica permitió a las fuerzas de seguridad y judiciales, rastrear el trayecto del automóvil, marcando el punto de partida fundamental para el éxito del operativo.

Con los datos precisos aportados por el sistema de monitoreo, personal de la Comisaría 6ta junto al Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) ejecutaron dos allanamientos en el sur de Rosario. Los procedimientos resultaron positivos, lográndose el secuestro del automóvil VW Gol Power gris utilizado en el hecho, además de una barreta de hierro, un chaleco porta elementos similar al de las fuerzas de seguridad, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un televisor de similares características al denunciado.

Durante el operativo se logró la aprehensión de un masculino, de 29 años, quien fue identificado como uno de los autores materiales del robo. Al verificar sus datos, se constató que el detenido poseía frondosos antecedentes penales, condenas cumplidas y un pedido de captura activo que pesaba sobre él. Por orden del Fiscal de Flagrancia interviniente, el sujeto quedó inmediatamente detenido y a disposición de la justicia.

Desde el municipio destacaron que este esclarecimiento es el resultado directo de la inversión en tecnología de seguridad y la capacidad de respuesta de la Central de Monitoreo y de la subsecretaría de seguridad y control. La integración de los lectores de patentes no solo permitió resolver este hecho particular, sino que también fue la herramienta necesaria para retirar de la calle a un delincuente de alta peligrosidad que era buscado por la justicia.